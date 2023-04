Künstliche Intelligenz Der Wettlauf mit den Rechnern

Drei Szenarien: KI in den falschen Händen könnte zur explosionsartigen Verbreitung von Falschnachrichten, manipulierten Bildern und Videos führen. Mögliche Folge: Proteste, Aufstände, Bürgerkriege. Es könnte aber noch schlimmer kommen: Feindliche Nationen könnten mithilfe künstlicher Intelligenz Cyberangriffe unternehmen und Waffen entwickeln, die unsere menschliche Vorstellungskraft sprengen. Der Sicherheitsexperte Dimitri Alperovitch warnte dazu in Texas: „Betrachten wir Russland als Wirbelsturm, so wäre China die Klimaerwärmung.“