Künstliche Intelligenz Der tödliche Wettlauf der Internet-Giganten

Vor wenigen Tagen hatten sowohl Microsoft als auch Google kurzfristig zu Presse-Terminen eingeladen. Nahezu zeitgleich kündigten beide IT-Konzerne Funktionen an, die ihre Suchmaschinen bald – dank Künstlicher Intelligenz – in Antwortmaschinen verwandeln sollen. Anstatt mit Zigtausend Links erschlagen zu werden, erhält man eine maschinell erzeugte Textantwort auf alles, was man gerade wissen will. Eine revolutionäre neue Art, Informationen aus dem Internet zu beziehen.