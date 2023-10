Total digital Die Klon-Kopien kommen

Mit wenigen Klicks erstelle ich einen fotorealistischen, digitalen Zwilling. Dazu benötige ich eine kurze Stimmprobe, etwa eine Voicemail oder ein Video, das mein „Opfer“ von sich selbst irgendwo auf Social Media gepostet hat. Dann fehlt nur noch ein Porträt, auf dem das Gesicht der Zielperson gut zu erkennen ist und fertig ist die digitale Sprechpuppe. Der Clou: Per Texteingabe kann ich der Person jetzt in den Mund legen, was ich will. Dann räumen sogar Freunde oder Arbeitskollegen verblüfft ein, dass sie auf den Digital-Klon hereingefallen wären.