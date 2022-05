Elon Musk : Der starke Mann bei Twitter

Meinung Düsseldorf Unter Elon Musk, der reichsten Person der Welt, steht der Social-Media-Plattform ein Wandel bevor, so viel steht fest. Und zwar nicht unbedingt zum Guten.

Mit der Übernahme von Twitter will Elon Musk neue Wege gehen: Er erklärte öffentlich das Ziel, ein breiteres Spektrum von Äußerungen auf der Plattform zuzulassen und das Sperren von vermeintlichen Fake News zu unterlassen. Das Thema „Meinungsfreiheit“ steht ganz oben auf der Agenda. Nachdem Twitter infolge der Stürmung des US Capitols 2021 mit stärkerer Inhaltsmoderation und der Sperrung von Trump‘s Account ein Statement gesetzt hatte, wird jetzt alles über den Haufen geworfen.

Musk hatte am vergangenen Dienstag getwittert, dass er das Entfernen von nicht illegalen Äußerungen als "gegen den Willen des Volkes" betrachtet, was auf nichts anderes hindeutet, als dass er den Menschen in den USA erlauben will, mehr oder weniger Alles zu twittern. Die Befürchtung, dass Twitter damit an der Schwelle zu einer neuen Ära steht, die durch noch mehr Hetze, Missbrauch und Mobbing gekennzeichnet ist, wird derzeit von vielen Unternehmensinsidern und Investoren geteilt.

Musk ist nicht nur großer Zwitscherer mit bis zu zehn Tweets am Tag und vielen Millionen Followern, sondern in letzter Zeit selbst immer wieder negativ aufgefallen. Er kritisierte etwa öffentlich über die Plattform Personen, die daraufhin von seinen Followern beschimpft und mit Hasskommentaren belästigt wurden. Leitet Musk mit der angestrebten Lockerung der Regeln eine „Troll-Übernahme“ ein? Auch wenn Twitter in Deutschland hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist und kein Produkt für den Massenmarkt ist, nutzen doch rund ein Viertel aller US-Amerikaner Twitter als Netzwerk und Nachrichtenmedium.

Twitter unter Musk wird wahrscheinlich ähnlich aussehen wie Meta unter Mark Zuckerberg: Es gibt eine Person, die das Sagen hat. Ist das schlimm? Es ist grundsätzlich gefährlich, wenn sehr viel Macht in einer Person verankert ist. Mit dem Kauf von Twitter hat Musk zwar erklärt, dass seine Absichten nicht darin bestehen, Geld für die Aktionäre oder sich selbst zu verdienen, doch zwischen seiner Utopie der freien Meinungsäußerung und der Realität der Plattform bestehen weiterhin große Unterschiede. Ganz gleich, wie liberal die Moderation oder wie frei die Regeln sind, Twitter wird immer noch im Besitz einer zentralen Autorität sein, die Richtlinien nach eigenem Ermessen umsetzt, ihre Meinung so oft ändern kann, wie sie will, und die Direktnachrichten aller Nutzer lesen kann. Diese zentrale Autorität ist zufällig die reichste Person der Welt und steht nicht in dem Ruf, langsame und wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen.