Kolumne Total Digital Tiktok – Chinas Version der Geschichte

In den vergangenen Monaten hat die US-Regierung den Druck auf chinesische Technologieunternehmen erhöht, insbesondere auf Tiktok aus dem Konzern Bytedance. Anfang des Monats erklärte US-Präsident Joe Biden, Tiktok drohe sogar ein vollständiges Verbot. Aber Tiktok ist nicht das einzige chinesische Tech-Unternehmen mit einer großen Nutzerbasis in den USA. Da ist zum Beispiel noch Wechat, das offen zugegeben hat, dass es Nutzerdaten nach China zurückschickt – und das die USA bereits in der Vergangenheit verbieten wollten.