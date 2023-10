Chatbots im Promi-Look Mit falschen Freunden ins Desaster

Ein diabolischer Schachzug. Welches Kind, welcher Teenager würde nicht gerne mit seinem Star über Liebeskummer, über den Ärger in der Schule oder den Krach mit den Eltern reden? Was wir in diesen Tagen erleben, ist die Geburt von Synthetic Social Media: sozialen Netzwerken, in denen wir nicht länger mit Menschen interagieren. Sondern mit digitalen Avataren, die immer Zeit haben, die Freude, Trauer, Mitgefühl erschreckend echt simulieren können. Für Menschen, die fest im Leben stehen, mag ein solcher KI-Kumpel praktisch sein, als virtueller Assistent, als intellektueller Sparringspartner oder als Personal Coach. Weniger stabile Menschen könnten solche Scheinfreundschaften unfähig machen, mit echten Menschen zu kommunizieren.