Total digital Das KI-Dilemma im Journalismus

Aber ist das wirklich so? Auch wenn diese Vereinbarungen den Nachrichtenagenturen zugutekommen und Journalisten bezahlt werden, wenn ihre Arbeit in KI-Tools wie Chat GPT einfließt, können die längerfristigen Auswirkungen des Aufstiegs der KI-Dienste die Medien gefährden. Wenn Menschen, die normalerweise eine Zeitung abonnieren oder zumindest regelmäßig Links ihrer Website anklicken, stattdessen Zusammenfassungen von Artikeln in Chat GPT lesen, wie wird sich das auf die Zahl der Leser auswirken, die den Original-Artikel lesen? Wenn das Lesen von Nachrichten in KI-Tools immer beliebter wird, könnte dies zu einem Einbruch der verkehrsabhängigen digitalen Werbeeinnahmen führen und eine ganz neue Medienkrise auslösen. Und was ist mit den Journalisten, die entschieden dagegen sind, dass KI auf ihren Werken trainiert? Werden sie in der Lage sein, Nein zu sagen?