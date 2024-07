Total Digital Deutschland trotzt dem IT-Chaos – aus traurigem Grund

In Japan sah es nicht besser aus: Schüler kritzelten mit Kreide auf Tafeln, weil landesweit die Whiteboards ausgefallen waren. Lehrer gruben alte Overhead-Projektoren aus, während die Schüler fasziniert die Folien bestaunten wie historische Wandmalereien. Auch Krankenhäuser waren betroffen: In Spanien transportierten Krankenpfleger ganze Wagenladungen vergilbter Leitz-Ordner hin und her, da die digitalen Patientenakten nicht mehr zugänglich waren. In Tirol konnten drei Büroangestellte aus einer Lawine von Post-it-Notizzetteln geborgen werden, wohingegen man in der Schweiz Videokonferenzen durch lautes Jodeln quer über den Flur ersetzte.