Kolumne Total Digital Hass im Feed

Wenn extremistische Parteien diese Tools für ihre Werbung nutzen, können sie unglaublich emotionale Bilder erzeugen, die die Menschen bewegen. Das ist äußerst besorgniserregend. Zudem kann die Partei testen, welche Botschaften bei den Wählern am ehesten ankommen. Facebook war von Anfang an die wichtigste Plattform und das Marketingteam war seither sehr geschickt darin, polarisierende Inhalte zu entwerfen, die viral gehen. Im Februar hatte Meta einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem es seine Pläne für die EU-Wahlen darlegte. Im vergangenen Monat gab die EU jedoch bekannt, dass sie gegen Meta wegen möglicher Verstöße gegen das Gesetz über digitale Dienste und wegen unzureichender Maßnahmen zur Bekämpfung wahlbezogener Desinformation ermittelt.