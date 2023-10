Macht der sozialen Medien Der Krieg und die Wahrheit

Im Krieg, heißt es, stirbt die Wahrheit zuerst. Dank Internet und Smartphone stirbt die Wahrheit heute schneller als jemals zuvor, millionenfach in unserer Hosentasche, Swipe für Swipe, Klick für Klick. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel kursieren in den sozialen Netzwerken unzählige Propaganda-Fotos und -Videos, die nur einen Zweck erfüllen: Stimmung zu machen und die verheerenden Massaker vor Ort propagandistisch auszuschlachten. Die Waffen des 21. Jahrhunderts sind nicht Bomben, Raketen oder Mörsergranaten, es sind die millionenfachen digitalen Nadelstiche durch Falschnachrichten und Desinformation, die Gesellschaften aufhetzen und Gegner elektronisch mürbe machen. Abgerufen und multipliziert werden sie durch die eigenen Freunde, Familienangehörige und Arbeitskollegen, die nicht begreifen, dass sie durch das Kommentieren, Teilen und Weiterverbreiten dieser Kriegspropaganda auch noch gratis die Drecksarbeit für die Verfasser leisten. Facebook, Google und Co. dienen dabei als Brandbeschleuniger.