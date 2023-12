Gebühren bei Meta Datenschutz für Wohlhabende

Seit Kurzem stellt Facebooks Mutterkonzern Meta seine Nutzer vor eine Schein-Wahl: entweder zu akzeptieren, quer über das gesamte Internet verfolgt und ausspioniert zu werden, oder ein Abo abzuschließen. Die Gebühren, um weiterhin mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben, sind heftig: Bis zu 12,99 Euro pro Monat für Facebook und zusätzlich acht Euro für jedes verknüpfte Instagram-Konto. Ein saftiger Preis für etwas, was ein verbrieftes Grundrecht ist: Datenschutz. Organisationen aus Deutschland und Österreich haben bereits Beschwerde eingelegt. Sie argumentieren, Meta erhebe eine „Datenschutzgebühr“, die den freien Willen der Nutzer beeinträchtige. Denn wer will 250 Euro pro Jahr zahlen, um sein Grundrecht auf Schutz der eigenen Daten wahrzunehmen? Das ist, als müsste man dafür bezahlen, dass man auf der Straße und auf öffentlichen Plätzen nicht überwacht wird.