Foto-App „Lensa“ Sexualisierung per Algorithmus

Schließlich deutet das Auftreten von Nacktdarstellungen in der App darauf hin, dass Nutzer wohl doch explizite Fotos hochgeladen haben – und zwar in einem Ausmaß, das ausreicht, um Nacktheit in der Technologie zu verankern. Ob dies darauf zurückzuführen ist, dass User ihre professionellen oder privaten Nacktfotos verbessern oder einfach Pornos in die App einspeisen, ist irrelevant. Lensa läuft Gefahr, durch fehlende Moderation eine Flut von erschreckenden Inhalten an seine Nutzer zu veröffentlichen. Die Tatsache, dass einige meiner persönlichen Avatare wie 13-jährige Mädchen aussehen, finde ich extrem bedenklich. Das Potenzial für KI-generierte Gewalt ist erschütternd. Und auch wenn die Technologie noch nicht ausgereift genug ist, um wirklich überzeugende Deepfakes zu produzieren, wird sie es bald sein. Ist die magische Bildbearbeitungs-KI ein Albtraum, der auf sich warten lässt?