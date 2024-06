Total digital Perverses Vergnügen an der eigenen Unentschlossenheit

Wenn ich abends auf dem Sofa Netflix aufrufe, brauche ich manchmal eine Stunde, um mich zu entscheiden, was ich sehen will. Und dann ist es oft schon zu spät, den Film zu Ende zu schauen. Endloses Scrollen – zählt das als Entertainment? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an den „Überrasch mich“-Button, den Netflix während der Pandemie eingeführt hat. Diese verherrlichte Shuffle-Taste wurde genau für Nutzer wie mich entwickelt, die vor Unentschlossenheit erstarrt sind.