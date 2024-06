Neue KI von Meta Der Datenraub des Jahrhunderts

Da ist es wieder: das bekannte Spiel der großen Tech-Konzerne, die unsere Daten ausschlachten, als ob es kein Morgen gäbe. Dieses Mal also wieder Meta – besser bekannt als Facebook –, das die Grenzen des Datenschutzes verschiebt, mit einer Dreistigkeit, die ihresgleichen sucht. Meta hat verkündet, unsere Chats, Bilder, Videos und Texte zur Fütterung seiner künstlichen Intelligenz zu verwenden. Alles, was wir je auf Facebook, Instagram oder Whatsapp geteilt haben (übrigens auch vermeintlich gelöschte Daten), dient nun als Trainingsmaterial für eine mächtige und, wie sich Experten einig sind, hochgefährliche KI. Die Begründung: „Legitimes Interesse“, so Meta. Eine Ausrede, die so hohl klingt wie eine leere Konservendose.