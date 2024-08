Total digital Die neue Ära der Gesundheit

Aktivisten und Gesundheitsexperten wollen, dass sich die Olympischen Spiele von Coca-Cola, dem ältesten Sponsor des Events, trennen. Die Forderungen an das Internationale Olympische Komitee wurden in den letzten Jahren immer lauter. Sie erinnern zunehmend an die erfolgreichen Kampagnen zum Verbot des Tabaksponsorings in den 80er-Jahren. Das Tabakverbot und die immer größer werdende Distanz zu alkoholischen Getränken zeigen einen scheinbaren Konsens darüber, dass ein Event, bei dem die fittesten Menschen der Welt im Rampenlicht stehen, nicht für bestimmte Produkte werben sollte, die schlechte Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben. Zuckerhaltige Softdrinks – die von Experten direkt mit Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht werden –, passen in dieses Profil.