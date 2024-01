Total Digital Soziale Medien als Schlachtfeld

Elon Musks zwanghafte Zerstörung von Twitter (heute X) verwandelt die Plattform in einen kleineren Raum – und damit vor allem zu einem sicheren Raum für Extremisten. Netzwerke in kleinen Räumen können für Gemeinschaften sehr wichtig sein, um Unterstützung und Solidarität zu finden. Leider sind sie für Nazis ebenso nützlich wie für die Strick-Community. Diese von der Außenwelt abgeschirmten Gespräche neigen dazu, extreme Standpunkte zu normalisieren und Menschen tiefer in (dunkle) Themen hineinziehen, für die sie sich zuvor nur am Rande interessiert haben. Wir brauchen Netzwerke in kleinen Räumen – aber sie fragmentieren die öffentliche Sphäre noch weiter, was bedeutet, dass die Wahlen 2024 noch zerrissener sein könnten als die, die wir bisher im Social-Media-Zeitalter erlebt haben.