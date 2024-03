Kolumne Total digital Technik mit Gehirnimplantaten: Kein Fortschritt ohne Transparenz

In einem Livestream auf X hat vergangene Woche ein gelähmter 29-jähriger Mann sein Neuralink-Gehirnimplantat zur Steuerung eines Computers verwendet. Dass ein Patient in der Lage ist, eine Maus auf dem Bildschirm zu bewegen, indem er einfach nur denkt, scheint einem Wunder gleichzukommen. Neuralink, das 2016 vom Milliardär Elon Musk mitgegründet wurde, entwickelt ein System, das als Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI) bekannt ist und Bewegungsabsichten aus Gehirnsignalen entschlüsselt. Im Livestream beschreibt der Patient, wie er lernt, die Schnittstelle zu benutzen. Man merkt an seiner Begeisterung, wie glücklich er ist, an der Studie teilzunehmen.