Total digital Was hinter Elon Musks Plan zu X steckt

Elon Musk, Eigentümer von X (ehemals Twitter), möchte seine Plattform in eine Super-App verwandeln. Super-Apps wie Wechat sind aus dem Alltag in China nicht mehr wegzudenken, bieten sie ihren Nutzern doch Bequemlichkeit, indem sie in einer Anwendung eine Vielzahl von Diensten vereinen. Wechat begann als Instant-Messaging-App, wuchs aber und umfasst inzwischen Angebote zu Essenslieferungen, Zahlungen, sozialen Medien, Bankgeschäften, Nahverkehr, Arztterminen.