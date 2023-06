VR-Brille „Vision Pro“ Womit Apple ins Risiko geht

Technisch ist das, was Apple in das Headset gesteckt hat, ein Meisterwerk: zwölf Kameras, sechs Mikrofone, fünf Sensoren sowie zwei Hochleistungschips stecken in dem Gerät. Dazu verfügt die Brille über hochauflösende Bildschirme, die es erlauben, auf das Sichtfeld des Betrachters dreidimensionale Schriften oder Objekte einzublenden, wie man das von TV-Spielanalysen beim Fußball kennt. Damit die Illusion der Verschmelzung von echter und künstlicher Welt gelingt, müssen sich die virtuellen Elemente nicht nur der Blickrichtung des Betrachters anpassen. Auch der Ton muss „mitwandern“, wenn man sich zum Beispiel einem Objekt nähert oder seinen Kopf dreht.