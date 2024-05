Total Digital IT-Stress am Arbeitsplatz

Wir befinden uns an einem Wendepunkt im Arbeitsleben, wo der Drang nach immerzu "schnell, schnell" und die Gewohnheit, Informationen nur noch digital zu überfliegen, unglücklich macht und überfordert. Die ständige Schnelllebigkeit scheint auf einen Höhepunkt zuzusteuern. Dabei birgt sie mehr Risiken: Fehlerhafte Entscheidungen, mangelnde Sorgfalt und überlastete Arbeitskräfte führen zu einem zunehmenden Verlust an Produktivität. Es ist an der Zeit, innezuhalten und zu reflektieren, wie wir mit der ständigen Beschleunigung umgehen.