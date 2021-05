Apple-Update beim Datenschutz : Mehr als ein schöner Zufall

Meinung Düsseldorf Apple hat verschärfte Datenschutzregeln eingeführt. Die Reaktionen sind überraschend negativ. Der Konzern poliert nicht nur sein Image auf, sondern verdient auch noch daran.

Mit großer Spannung habe ich mir vergangene Woche endlich das in den Medien groß angekündigte, revolutionäre iPhone-Softwareupdate heruntergeladen. Neben den neuen genderkonformen Emojis, ohne die es in den sozialen Netzwerken plötzlich nicht mehr geht, Kostenpflichtiger Inhalt hat Apple eine Datenschutz-Neuerung eingeführt. Das Feedback ist überraschend negativ: Was seit Jahren durch Politik und Nutzer immer wieder gefordert wurde, trifft jetzt auf völlige Ablehnung und Unverständnis.