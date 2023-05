Total Digital Digital-kultureller Weckruf

Mein Sohn, der eine staatliche Grundschule in Israel besucht, hat seit diesem Jahr ein neues Schulfach. Es heißt „Avatar“, also digitaler Doppelgänger. Eine Stunde pro Woche üben die Kinder in Rollenspielen, sich in fiktionale Figuren hineinzuversetzen. Es soll die Fantasie der Kinder anregen und ihnen zugleich helfen, besser zwischen Fiktion und Wirklichkeit unterscheiden zu können. Wenn ich mir die Lehrpläne in Deutschland anschaue, frage ich mich, wer eigentlich in der Realität lebt und wer in einer Scheinwelt.