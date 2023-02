Total digital Wenn Influencer raten, was man nicht kaufen soll

Die weltweite Rezession hat bereits die Art und Weise beeinflusst, wie Werbetreibende an Influencer-Kampagnen herangehen, da das Publikum in Zeiten der Lebenshaltungskostenkrise zunehmend empfindlich auf Angeberei reagiert. Aber die Abkehr vom Influencing ist auch eine Reaktion auf die App TikTok selbst. Vor ein paar Jahren fühlte sich TikTok authentisch an, weil es Entertainment pur und nicht seriös war. Ende 2022 führte TikTok seinen TikTok Shop ein, der es den Nutzern ermöglicht, in der App einzukaufen, ohne zu einem Drittanbieter weitergeleitet zu werden. Natürlich sind die „Must-Have“-Produkte jetzt überall auf der App zu finden und Produktplatzierungen überschatten jedes Katzenvideo.