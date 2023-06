Total Digital Warum KI keine Shoppinghilfe ist

Viele Rezensionen im Internet sind nicht aktuell und fließen trotzdem in die Antworten ein. Klare Quellenangaben werden also immer wichtiger, ebenso wie die Schaffung von Konsequenzen für KI, die Verbraucher in die Irre führt. Denn in einer Welt, in der KI unsere Worte analysiert, um ihre eigenen Empfehlungen zu erstellen, scheint es plausibel, dass Fake-Inhalte leichter in das System eindringen. Ich persönlich kann bestimmte Online-Rezensionsseiten und Amazon-Bewertungen im Allgemeinen einfach ignorieren, wenn sie mir unseriös erscheinen. Wenn die KI nun aber nicht das gleiche Maß an Sortierfähigkeit besitzt, sehe ich keine rosigen Aussichten für Verbraucher. Es spielt keine Rolle, wie echt sich die von der KI erstellte Empfehlung liest. Ein Programm hat keine Hände, Ohren, Nase oder Augen!