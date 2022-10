Autonomes Fahren : Die rollenden Rechner kommen

Meinung Roboter-Taxis in San Francisco beweisen: Die USA treiben das Thema auto­nomes Fahren voran. Das alte Auto-Imperium Deutschland ist schon abgehängt.

San Francisco , kurz nach 5 Uhr morgens. Ein weißer Pkw mit ungewöhnlichem Dachaufbau kommt an der Straßenkreuzung vor mir zum Stehen. Auf der Rückbank eine Frau, den Kopf über ihr Telefon gebeugt. Auf dem Fahrersitz vor ihr: niemand. Die Ampel springt auf Grün, der Wagen nimmt, wie von Geisterhand geführt, langsam Fahrt auf und biegt um die Ecke.

Was sich da vor meinen Augen abspielt, ist nicht weniger als eine kleine Revolution. Denn bei den insgesamt 80 Robotertaxis, die seit Anfang des Jahres durch die Straßen von San Francisco fahren, wird es nicht lange bleiben. Zwei konkurrierende Unternehmen haben bereits Flotten mit Tausenden von Fahrzeugen startklar und warten nur noch auf die Genehmigung, ihre Roboter-Armee auf weitere Städte, zunächst in den Vereinigten Staaten und dann in der ganzen Welt, loszulassen.