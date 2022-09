App „BeReal“​: Das Streben nach Authentizität​

Meinung Düsseldorf Eine App, die als Gegen­entwurf zu Instagram daherkommt, begeistert das Netz. Man muss nicht alles den großen Internet-Konzernen überlassen.

Während die Spontaneität und die „ungeschminkten Einblicke in den Alltag“ einen regelrechten Hype erfahren, fragen sich bereits die ersten, wann die Begeisterung wieder vorbei ist. Eine vielleicht noch wichtigere Frage ist jedoch, ob wir der Kultur des „Like“-Perfektionismus und der Kommerzialisierung, die mit den großen sozialen Netzwerken, insbesondere Instagram , verbunden ist, wirklich bereits entwachsen sind? Forscher sollen eine größere Social-Media-Müdigkeit festgestellt haben, die sie auch auf die Pandemie zurückführen. Ist die Popularität der App also ein Produkt unseres Zeitgeistes: eine tiefe, unablässige Müdigkeit, insbesondere bei jungen Menschen und Berufseinsteigern?

Mit ihren übertriebenen „Hustle“-Kulturen drängt es sie zu einem hohen Maß an Sichtbarkeit in sozialen Apps, insbesondere auf Instagram und Linkedin. Das Gefühl der Desillusionierung gegenüber den dargestellten Idealen gärt vor sich hin. Gleichzeitig aber macht der Großteil dieser „digital native“ Generation in den sozialen Medien trotzdem weiter, da sie in der Kunst der strategischen Selbstdarstellung sozialisiert wurden.