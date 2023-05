Erste US-Bundesstaat Montana verbietet Tiktok komplett – Unternehmen nennt Gesetz rechtswidrig

Das neue Gesetz verbietet es in Montana, die App herunterzuladen. Jede Einrichtung – etwa ein App-Store oder Tiktok selbst – die in dem US-Staat Menschen die Möglichkeit bietet, dagegen zu verstoßen oder anderweitig Zugang zu der Plattform zu bekommen, kann mit einer Strafe von täglich 10.000 Dollar belegt werden. Die Strafen sollen allerdings nicht Nutzern angelastet werden. In Kraft treten soll das Gesetz am 1. Januar 2024.