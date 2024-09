Tiktok-Trend Warum jetzt alle Gurkensalat essen

Seit vier Jahren teilt der Influencer Logan Moffitt Rezept-Ideen auf Tiktok. Im Juli 2024 postete er sein erstes Gurkensalat-Rezept. In dem Video teilt der „Gurkenmann“, wie der 23-jährige US-Amerikaner mittlerweile bezeichnet wird, sein Lieblingsrezept für Gurkensalat. Dazu hobelt er mit einer Mandoline eine ganze Gurke in einen Behälter und macht sie mit Sojasauce, Fischsauce, Zucker, Glutamat, Sesamöl, Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Sesam und optional Chiliflocken an. Das Rezept scheint zu überzeugen, denn in kürzester Zeit geht das Video viral. 12,8 Millionen Menschen haben den Clip aufgerufen (Stand: 28. August 2024).