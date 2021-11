„Tempête de joie - Tempête de neige“ : Videoclip von eingeschneiten Franzosen begeistert Netz

Thiers Dieser Clip geht gerade viral: Fünf auf einer eingeschneiten Autobahn feststeckende Franzosen haben das Land mit einem spontan gedrehten Musikclip voller guter Laune begeistert.

Fast 100.000 Menschen hatten am Montagabend bereits den ad hoc komponierten Song „Tempête de joie - Tempête de neige“ (Freudensturm - Schneesturm) angeklickt, mit dem die fünf die nächtliche Fahrt mit ihrem Lieferwagen im Schnee dokumentierten. Bilder langer Fahrzeugschlangen und Räumfahrzeuge unterlegten die im Chor gesungene Melodie, die es schon in die Fernsehnachrichten des Senders BFMTV schaffte. Der gesamte Clip entstand im Handumdrehen im Lieferwagen selber, erklärten die fünf - einer davon ist Profimusiker.

Auf der Autobahn zwischen Lyon und Clermont-Ferrand hatte heftiger Schneefall den Verkehr am Sonntagabend zeitweise zum Erliegen gebracht. Hunderte Autos steckten vorübergehend fest, bis die Räumfahrzeuge wieder für ein Durchkommen sorgten. Am höchsten Punkt der am Rande des Zentralmassivs verlaufenden Autobahn fielen rund 30 Zentimeter Schnee.