Tag der Erde : Google macht Folgen des Klimawandels sichtbar

Am 22. April ist der internationale „Tag der Erde“. Foto: dpa/Eumetsat

Düsseldorf Die Internet-Suchmaschine Google zeigt am Freitag mithilfe von Zeitraffern die Auswirkungen des Klimawandels. Anlass dafür ist der Tag der Erde. Wie Technologie dabei helfen kann, die Folgen des Klimawandels zu verringern.

Wer am Freitag die Internet-Suchmaschine Google benutzt, bekommt über der Suchleiste ein Zeitraffer angezeigt. Dieser zeigt mittels Screenshots von Google Earth die Auswirkungen des Klimawandels im Laufe der Jahre auf der Erde. Bei einem Klick auf die Animation werden Suchergebnisse zum Thema Klimawandel angezeigt. Auch auf der Suchergebnisseite finden sich Animationen sowohl rechts als auch links von der Suchleiste. Bei einem Klick auf die linke Animation werden Sie auf die Startseite von Google mit dem Zeitraffer weitergeleitet.

Rebecca Moore, Direktorin von Google Earth, erläutert den Nutzen der Zeitraffer-Funktion: „Mit Timelapse können wir unseren Planeten in einer vollkommen neuen Dimension und in einem neuen Zeitrahmen sehen. Jetzt kann jede*r Einzelne von uns beobachten, welche Veränderungen die Erde in beinahe vier Jahrzehnten durchgemacht hat.“