Algorithmus nutzt Populisten AfD laut Studie bei Wahlwerbung auf Facebook und Instagram im Vorteil

Vorbei sind die Zeiten, in denen Wahlkämpfe mit Plakaten auf dem Grünstreifen oder in Fernsehtalkshows ausgetragen wurden. Mehr und mehr haben die Parteien in Deutschland in den vergangenen Jahren das Internet und die Sozialen Medien für sich entdeckt. Die Vorteile für Politiker liegen auf der Hand: Im Netz können sie Millionen Wahlberechtigte direkt ansprechen, unabhängig von den Vorgaben der TV-Sender und festen Ausstrahlungszeiten.