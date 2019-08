Studie belegt : Ein Drittel der Twitter-Mitteilungen ist Hetze

Darmstadt Wissenschaftler arbeiten an einer automatischen Erkennung von Hassbotschaften und Beleidigungen im Internet. Hauptthema in deutscher Sprache: Flüchtlinge.

„Hass im Netz ist eine Art von Gewalt“, sagte die Professorin für Informationswissenschaft an der Hochschule Darmstadt, Melanie Siegel, dem Evangelischen Pressedienst. Auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter verbreiteten rund fünf Prozent der Teilnehmer Hassbotschaften, die schätzungsweise über ein Drittel aller Nachrichten (Tweets) ausmachten. Deren Hauptthema in deutscher Sprache seien Flüchtlinge.

Die Computerlinguistin und ihre Mitarbeiter untersuchten im letzten Quartal 2017 und 2018 rund 8.000 Tweets. Bestimmte Twitter-Accounts reagierten massiv auf Nachrichten und sendeten viele Retweets, so dass man ein automatisches Computerprogramm (Social Bot) dahinter vermuten könne, erklärte die Informationswissenschaftlerin. Die meisten der Twitter-Accounts, die Hassbotschaften sendeten, seien rechtsradikal gefärbt. Nur wenige linksradikal gefärbte hätten sich darunter befunden.

Die Forscher teilten die Tweets in drei Kategorien ein, wie Siegel erläutert. Eine Kategorie erfasse Volksverhetzung, also diskriminierende Äußerungen gegenüber Gruppen. Bei einer spontanen Stichprobe der Begriffe (Hashtags) „Flüchtling“ und „Asylant“ bei Twitter vergangene Woche seien von 148 Nachrichten 28 Prozent Hassbotschaften gewesen.

Die zweite Kategorie erfasse Beleidigungen gegen einzelne Personen, häufig Politiker oder Journalisten. Eine aktuelle Stichprobe mit dem Nachnamen des Redaktionsleiters des Fernsehmagazins „Monitor“, Georg Restle, habe von 193 Tweets 39 Prozent Hassbotschaften aufgezeigt. Der Journalist hat kürzlich eine Morddrohung erhalten, nachdem er in einem Kommentar in den ARD-„Tagesthemen“ am 11. Juli die AfD kritisiert hatte und gefordert hatte, die Partei müsse als rechtsextremistisch eingestuft werden.