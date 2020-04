Störung bei Server : Viele Vodafone-Kunden noch immer ohne Internet

Düsseldorf Auch am Dienstagmorgen sind zahlreiche Kunden der Mobilfunkgesellschaft Vodafone ohne Internet. Seit 18.30 Uhr am Montagabend bestehen die Probleme. Betroffen sind größtenteils private WLAN-Verbindungen. Ein gestörter Server wurde inzwischen repariert, doch die Probleme bleiben.

Am frühen Montagabend meldeten die ersten Kunden Ausfälle und Störungen beim Internet und Festnetz. Am späten Abend verkündete Vodafone dann, dass die Störung behoben sei. Der Datenverkehr fließe wieder normal, nachdem ein Techniker neue Software auf einem gestörten Server installiert habe, sagte ein Sprecher. Grund für die Störung war den Angaben zufolge ein Softwareproblem auf einem Server, der den Internetverkehr steuert, wie das Unternehmen mitteilte. Der Datenverkehr sei daher nicht so rund gelaufen wie gewohnt.

Doch ganz behoben scheinen die Probleme bei Vodafone auch am Dienstagmorgen noch nicht zu sein. Die Live-Störungskarte von Allestörungen zeigt, dass am Dienstagmorgen erneut vermehrt Probleme gemeldet werden. Und auch in den sozialen Netzwerken melden sich zahlreiche verärgerte Kunden von Vodafone und Unitymedia zu Wort, die nach wie vor ohne Internet sind. Das sei in diesen Zeiten, in denen viele Menschen von zuhause aus arbeiten und auf das Internet angewiesen sind, besonders ärgerlich, wie ein Twitter-User aus Duisburg moniert.