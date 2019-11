Vodafone, Google, Netflix : Massive Störungen bei Online-Diensten – NRW stark betroffen

Düsseldorf Netflix ist nicht erreichbar? Google reagiert nicht? Seit gestern werden deutschlandweit Störungen der großen Online-Plattformen gemeldet. Die Probleme dauern am Morgen an. Die Ursache ist weiter unklar.

Auch am Donnerstagmorgen berichteten Kunden in ganz Deutschland von Störungen in diversen Diensten. Betroffen waren demnach Twitter, Yahoo Mail, Amazon, Netflix, Google, Youtube, World of Warcraft und Snapchat.