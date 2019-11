Vodafone, Google, Netflix : Server-Panne wohl Grund für massive Störungen bei Online-Diensten

Düsseldorf Kein Gaming, kein Youtube, kein Netflix – zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh ging für viele Tausend Nutzer plötzlich fast nichts mehr. Vor allem NRW war betroffen. Ursache war offenbar ein Zugangs-Server außerhalb Deutschlands.

Die teils massiven Störungen beim Zugang zu diversen Online-Diensten in Deutschland sind wieder weitgehend behoben. Seit 8.20 Uhr habe man keine Störungsmeldungen von Kunden mehr erhalten, teilte ein Vodafone-Sprecher am Donnerstag mit. „Ich gehe davon aus, dass das Problem gefixt ist.“ Vodafone sei ebenfalls Opfer der Störungen gewesen, sie hätten aber nur einen kleinen Teil der Kunden getroffen. Nach seiner Kenntnis sei die Ursache eine Störung an einem Routing-Server im europäischen Ausland gewesen.