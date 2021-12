Spotify-Jahresrückblick : Dieser Sänger wurde weltweit am meisten gestreamt

Dieser Sänger wurde weltweit am meisten gestreamt

Stockholm Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hat seinen Jahresrückblick veröffentlicht. Der meistgestreamte Künstler des Jahres war ein Mann. Das beliebteste Album 2021 stammt von einer Newcomerin.

Der Latin-Trap- und Reggaeton-Sänger Bad Bunny (26) aus Puerto Rico steht an der Spitze der weltweit meistgestreamten Künstler und Künstlerinnen beim Musikstreaming-Marktführer Spotify . Der Musiker sammelte mehr als 9,1 Milliarden Streams, wie aus dem Spotify-Jahresrückblick „Wrapped“ vom Mittwoch hervorgeht. Platz 2 belegt demnach Taylor Swift . Die Pop-Sängerin sei zudem weltweit auf Platz 1 der Top-Künstlerinnen.

Das international beliebteste Album des Jahres komme von einer Newcomerin: Mit über 5,1 Milliarden Streams führt Olivia Rodrigos „Sour“ laut Spotify die Album-Jahrescharts an. Ihre emotionale Pop-Ballade „drivers license“ sei mit über 1,1 Milliarden Streams zudem der international erfolgreichste Song auf Spotify.

Mit eingängigen Melodien aus dem jamaikanischen Dancehall belegt der Rapper Bonez MC den ersten Platz der Top-Künstlerinnen und Künstler in Deutschland, wie Spotify weiter mitteilte. Ihm folgten die Rapper Luciano auf Platz 2 und Capital Bra auf Platz 3. Luciano lieferte nach Angaben des weltgrößten Musikstreamingdienstes mit „Aqua“ auch das beliebteste Album des Jahres in Deutschland. Der erfolgreichste Song in Deutschland komme von Kasimir1441, badmómzjay, wildbwoys: „Ohne Dich“ vereine energiegeladenen Rap und poppigen Trap Beat.