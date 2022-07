Soziale Netzwerke​: Geschönte Fotos sollen bald gekennzeichnet werden müssen ​

Hamburg Beauty-Filter sind gang und gäbe in den sozialen Netzwerken. Nicht immer sieht man ihren Einsatz auf den ersten Blick. Das könnte sich bald ändern, denn die Gleichstellungsminister der Länder wollen eine Kennzeichnungspflicht für solcherart geschönte Bilder.

„Die bei Social Media und in der Werbung eingesetzten Beauty-Filter prägen nachweislich ein unrealistisches Schönheitsideal bei Mädchen und Frauen, weil einfach nicht mehr erkennbar ist, welche Fotos sind bearbeitet und welche sind es nicht“, sagte Hamburgs Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) nach der Konferenz der Gleichstellungsministerinnen und -minister am Freitag in Hamburg.