Anfänge des Internets So sahen die ersten Webauftritte von Amazon, Netflix & Co aus

Knuddels

An Knuddels erinnern sich vermutlich vor allem Millenials. Die Website wurde von Holger Kujath 1999 in Karlsruhe gegründet. Knuddels verstand sich als Online-Community mit themenbezogenen Chaträumen. Wegen seines Missbrauchs- und Cybergroomingpotenzials stand es mehrfach in der Kritik. Der Screenshot zeigt die Website im Juni 2004.