Gefahren bei der Heimarbeit : So nehmen Cyberkriminelle das Homeoffice ins Visier

So nehmen Cyberkriminelle das Homeoffice ins Visier

Wiesbaden/Berlin Viele arbeiten während der Corona-Pandemie im Homeoffice. Durch verstärkten Zugriff von außen auf Unternehmensdaten öffnen sich allerdings Angriffsflächen für Cyberkriminelle. Vor allem verunsicherte Mitarbeiter sind ein Risiko.

Keine persönlichen Treffen, keine gemeinsame Kaffeepause, allein vor dem Bildschirm - für viele Arbeitnehmer hat die Corona-Pandemie den Alltag verändert. Auch Kriminelle haben sich längst auf die neue Arbeitswelt - für viele im Homeoffice - eingestellt. Für sie eröffnen sich Möglichkeiten. Der größte Angriffspunkt: der Mensch. Im März ging laut dem IT-Branchenverband Bitkom jeder zweite Arbeitnehmer ganz oder zumindest teilweise ins Homeoffice. Die Unternehmen stellte das vor technische Herausforderungen: Statt am Dienstrechner im Firmennetz saßen ihre Mitarbeiter plötzlich zuhause, viele im privaten Netzwerk.

Andere Betrüger nutzen keine Schadsoftware: „Ich fälsche keine Email, sondern ich fälsche ein Unternehmen“, sagt Zang. Das geschehe etwa mit einer Internetadresse - ähnlich wie der Firmenname, vielleicht mit einer anderen Endung wie „.eu“. Die Mitarbeiter bekämen dann eine Mail mit der Anweisung, sich auf dem vermeintlichen Firmenportal einzuloggen. Fällt einer darauf herein, hat der Hacker seine Daten.

Digitales Neuland? Corona hat Deutschland in altem Denken erwischt

Kontaktlisten und Faxe : Digitales Neuland? Corona hat Deutschland in altem Denken erwischt

Heimarbeit in Düsseldorf

Heimarbeit in Düsseldorf : Unternehmen wollen Homeoffice etablieren

Dass Cyber-Kriminelle schnell auf gesellschaftlich relevante Themen reagieren, stellt auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in seinem neuen Bericht „Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2020“ fest. Die Bundesregierung warnte im Sommer, dass die coronabedingte verstärkten Nutzung von Online-Kommunikation zur mehr Cyber-Angriffen führe.