Neue Funktion auf RP ONLINE : So bekommen Sie unsere Eilmeldungen und Benachrichtigungen jetzt auch am Rechner

So bekommen Sie unsere Eilmeldungen und Benachrichtigungen jetzt auch am Rechner

Düsseldorf Unsere Eilmeldungen und Benachrichtigungen zu bestimmten Städten und Themen kennen Sie schon aus unserer RP ONLINE App für Ihr Smartphone. Jetzt bieten wir Ihnen diese Funktion auch im Browser an.

Von wichtigen Nachrichten aus Ihrer Stadt über Sport-Ergebnisse bis hin zu : Per Push-Mitteilung schicken wir Ihnen schon seit längerem die wichtigsten Nachrichten Ihrer Wahl aufs Smartphone. Damit Sie auch an Ihrem Computer nichts verpassen, bieten wir Ihnen jetzt auch hier die Möglichkeit, Benachrichtigungen von uns zu erhalten - und zwar auch hier ganz nach Ihren persönlichen Interessen.

So funktioniert's

2. Darauf öffnet sich ein Dialog, in dem Sie zum Bestätigen auf „Zulassen“ klicken müssen. Achtung: Je nach Browser kann die Formulierung etwas anders sein, so heißt die Schaltfläche in Firefox zum Beispiel „Benachrichtigungen erlauben“.