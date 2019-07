Verunglimpfende Botschaften im Namen der Polizei verschickt : Unbekannte hacken Twitter-Account und E-Mail-Dienst von Scotland Yard

London Das ist kein Ruhmesblatt für die Cyberabwehr der britischen Polizei. Unbekannte haben vorübergehend die Kontrolle über den Twitter-Account und den E-Mail-Dienst der Presseabteilung der Londoner Polizei übernommen.

Über den Kurzbotschaftendienst und per E-Mail wurden in der Nacht auf Samstag eine Reihe rätselhafter und teils vulgärer Nachrichten im Namen von Scotland Yard verschickt. Die Einträge auf dem Twitter-Profil der Polizei, dem 1,22 Million Menschen folgen, wurden mittlerweile gelöscht.

"Fuck the Police" (etwa "Scheiß auf die Polizei") war in einer E-Mail an den Presseverteiler von Scotland Yard zu lesen. Andere Nachrichten enthielten teils kaum verständliche Botschaften. Vom Twitter-Account der Polizei wurde unter anderem zur Befreiung des inhaftierten Rappers Digga D aufgerufen.