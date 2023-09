Social-Media-Zeitreise Das waren die lustigsten Gruppen auf SchülerVZ und StudiVZ

„Ich wär lieber reich als sexy, aber was soll man machen“ oder „Kann mir bitte jemand das Wasser reichen?“: Das Wichtigste an Gruppen auf den längst eingestellten Social-Media-Plattformen SchülerVZ und StudiVZ waren nicht ihre Inhalte, sondern die Namen. Diese wurden öffentlich auf dem eigenen Profil angezeigt und waren Ausdruck des eigenen Humors und des eigenen Lifestyles. Jedem Nutzer sollte beim Besuch des eigenen Profils verdeutlicht werden, wer ein richtiges Party-Tier ist, bei wem das Studium mal so gar nicht läuft oder welche Sprüche einem besonders lustig erscheinen.