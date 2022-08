Schnäppchenjagd im Netz : Das bringen Preissuchmaschinen

Berlin/Mainz Wer beim Einkaufen im Netz keine Preise vergleicht, zahlt schnell deutlich zu viel. Preissuchmaschinen können helfen, das beste Angebot zu finden. Doch vorbehaltlos vertrauen sollte man den Ergebnissen nicht.

„Oft hat man beim Einkaufen den Eindruck, dass alles reduziert ist. Solche Vergleichsseiten helfen dabei, ein Gefühl für das tatsächliche Preisniveau zu erhalten“, beschreibt Matthias Urbach vom Online-Verbrauchermagazin „Finanztip“ die Vorteile. So ein Überblick ist sinnvoll, denn manche Händler verändern ständig ihre Preise. Wer beim falschen Händler kauft oder am falschen Tag zuschlägt, zahlt im Zweifel deutlich zu viel.

Aber nicht nur der direkte Konkurrenz-Vergleich ist sinnvoll, sondern auch ein Blick auf die Preishistorie eines Produktes: Eine Kurve zeigt bei vielen Vergleichsseiten an, wie viel ein Produkt im Zeitverlauf gekostet hat. So können Verbraucher besser abschätzen, ob es sich vielleicht noch lohnt, mit dem Kauf zu warten.

Nach einem Jahr günstiger

„Gerade bei neuer Technik sinken die Preise nach dem ersten Jahr deutlich. Das lässt sich in diesen Historien sehr gut ablesen“, sagt Urbach. Bei der Suche nach einem bestimmten Produkt helfen die Filter weiter. „Modell, Farbe, Größe oder Speicherplatz - bei Mode oder Elektronik lässt sich damit ganz konkret nach dem Gewünschten suchen.

Gute Preissuchmaschinen zeigen nur Händler an, die das gesuchte Produkt auch vorrätig haben; darauf sollte man unbedingt achten, rät Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz: „Wenn die Bestellung erst in einigen Wochen geliefert wird, ist der ganze Preisvergleich hinfällig.“ Denn wer weiß schon, was die Händler zu einem späteren Zeitpunkt verlangen? „Vielleicht ist es bis dahin günstiger geworden“, sagt Gerhards.