Safer Internet Day Warnung vor Mobbing, Fakes und Übergriffen

So erklärten 88 Prozent derjenigen, die am Programm „Gemeinsam Klasse sein“ teilgenommen hätten, sie würden eher versuchen, einer betroffenen Person zu helfen. Das Projekt bietet die Krankenkasse den Angaben zufolge in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle Gewaltprävention der Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg an. Durch das Programm fühlten sich auch Lehrkräfte gestärkt, sagte Kaj Buchhofer von der Beratungsstelle. Sie stellten etwa klare Regeln auf, zum Beispiel für Klassenchats. Zudem vertrauten sich Schülerinnen und Schüler eher Lehrkräften an, wenn sie Hoffnung hätten, dass diese entsprechend handeln könnten.