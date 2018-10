RP Online Dating: Neues Portal hilft bei der Partnersuche

RP Online Dating ist gestartet : Neues RP-Portal hilft bei der Partnersuche in der Region

Dieses Paar hat die Liebe schon gefunden (Symbolfoto). Foto: Shutterstock.com/SibFilm

Düsseldorf In NRW gibt es fast vier Millionen Single-Haushalte. Längst nicht jeder Alleinstehende ist damit glücklich. Viele wünschen sich stattdessen neue Kontakte - und am Ende auch einen festen Partner. Das neue Portal RP Online Dating hilft bei der Partnersuche in der Region.

Weit reisen möchte für Dates niemand, deshalb richtet sich RP Online Dating an Singles aus der Region. In diesem Punkt unterscheidet sich das Angebot von anderen Dating-, Flirt- und Freundschaftsportalen.

Um andere interessante Nutzer zu finden, gibt es zwei Möglichkeiten: den Fragenflirt und den Fotoflirt. Beim Fragenflirt beantworten Nutzer festgelegte Fragen, also eine Art Persönlichkeitstest. Dabei geht es um Alltagsvorlieben – nicht ganz ernst gemeinte Fragen sind ebenfalls dabei. Anhand der Antworten werden Nutzer vorgeschlagen, die zu einem passen. Gleichzeitig erfährt man durch die Antworten des Anderen direkt mehr über den Menschen hinter dem Online-Profil. Der Fotoflirt funktioniert dagegen über die Optik: Hier entscheidet der Nutzer anhand des Profilbilds, wer interessant ist.

Jede Neuanmeldung bei RP Online Dating wird dabei von einer eigenen Redaktion geprüft, um das Risiko gefälschter Profile auf ein Minimum zu senken. Die Mitgliedschaft und das unverbindliche Umschauen ist kostenlos. Um unbegrenzt andere Profile anzuschreiben, ist eine Premium-Mitgliedschaft nötig. Im Gegenzug ist das Portal frei von Werbung. Hier geht es zur Anmeldung für die Partnersuche.