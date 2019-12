Einblicke bei Instagram : So sieht der Joballtag junger Polizistinnen aus

So sieht der Joballtag junger Polizistinnen aus

Hannover Sie wollen die Arbeit der Bereitschaftspolizei Hannover vorstellen und in den sozialen Medien präsent sein: Seit gut einem Monat geben zwei niedersächsische Polizistinnen bei Instagram Einblick in ihren Arbeitsalltag.

„Wir möchten den Polizeiberuf transparenter machen, Social Media ist da für junge Leute am interessantesten“, sagte Anouk Retzlaff am Donnerstag in Hannover. Dabei gehe es auch um Nachwuchswerbung. Die beiden Polizistinnen hätten bislang durchweg positive Erfahrungen gemacht. Der Auftritt auf Instagram bedeute für sie mehr Arbeit. Die Prioritäten sind aber klar: „Wir posten nur, wenn Zeit dafür ist“, sagte Rita Laschenko.