Digitalkonferenz in Berlin re:publica 2023 – Infos zu Programm, Tickets und mehr

Das Motto der re:publica 2023 lautet „CASH“, in Großbuchstaben geschrieben. Denn, so Mitgründer Markus Beckedahl, „Geld spielt überall eine Rolle – allem voran bei den aktuellen Krisen Klima, Krieg und Energie“. Die finanziellen Zusammenhänge großer gesellschaftlicher Themen sollen also beleuchtet werden, gerade auch mit Blick auf Medien und Digitalisierung sowie Trendthemen wie Künstliche Intelligenz.