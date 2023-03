Vorsicht beim Verkaufen Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche bei Ebay Kleinanzeigen

Normalerweise laufen Käufe und Verkäufe bei Ebay Kleinanzeigen immer nach demselben Schema ab: Jemand inseriert ein Angebot, ein Interessent meldet sich und im Anschluss wird verhandelt. Werden sich beide Parteien einig, geht das verkaufte Produkt an den Käufer. Meistens wird dabei über den Messenger bei Ebay Kleinanzeigen kommuniziert. Für die spätere Kaufabwicklung oder spezielle Fragen werden aber auch oft private Handynummern oder Email-Adressen ausgetauscht. So weit, so simpel. Doch genau dies nutzen Betrüger, um an Daten der Verkäufer zu ergattern.