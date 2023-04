120 Festnahmen bei „Operation Krümelmonster“ Ermittlern gelingt internationaler Schlag gegen Online-Betrüger

Dabei wurden auch Objekte von 13 Beschuldigten in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Nach Angaben der Zentralstelle für Cybercrime (ZAC NRW) bei der Kölner Staatsanwaltschaft waren darunter am Dienstag auch Wohnungen in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Oberhausen, Bochum und Duisburg. Zum Ergebnis der Durchsuchungen konnte Staatsanwalt Christoph Hebbecker am Mittwoch noch keine Angaben machen und verwies auf die laufenden Ermittlungen.