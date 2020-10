Soziale Plattform OnlyFans : So viel zahlen Follower für nackte Influencer-Haut

Berlin Prominente und Influencer ziehen sich für ihre Follower aus? Und die Follower können auch noch beeinflussen, wie viel nackte Haut gezeigt wird? Wer jetzt an Pornos oder Prostitution denkt, liegt falsch. Denn auf der sozialen Plattform OnlyFans ist das Alltag.

Vieles kostet - je nachdem, was der User wünscht oder sehen will. „All meine Nachrichten sind kostenlos“, schreibt zum Beispiel die Influencerin Mars auf ihrem Account. „Aber falls du Priorität möchtest und willst, dass ich schneller antworte... Nachrichten mit Trinkgeld sind meine Top-Priorität.“ Die Fans können auch Wünsche erfüllen. Manche „Creator“, wie die Plattform jene Nutzer mit eigenem Profil nennt, veröffentlichen Wunschlisten, etwa von Produkten aus dem Online-Kaufhaus Amazon. Jodie Calussi wünscht sich beispielsweise eine Gucci-Sonnenbrille oder verschiedene Bücher von ihren Fans.

Auch Georgina Fleur richtet sich bei ihren Inhalten gern nach den Wünschen und Anfragen ihrer Fans. In einem Chat schickt sie etwa Fotos mit der Unterschrift: „In Corona-Zeiten bin ich Deine heiße Krankenschwester.“ Sie fühle sich auf dieser Plattform sicher, wenn sie Inhalte teile: „Der Content, den ich hier poste, ist vor unerlaubtem Download geschützt. OnlyFans bietet Schutz vor Anfeindungen und Shitstorms.“ Außerdem könne sie live mit Fans reden und chatten - allerdings nur gegen Geld. Fast 30 Dollar kostet ein Monatsabonnement bei Fleur. Für drei Monate bietet die Influencerin dann fünf Prozent Rabatt an.

Auch Madita Oeming, Wissenschaftlerin an der Universität Paderborn, die sich unter anderem mit Pornos beschäftigt, sieht in OnlyFans feministisches Potential. „Weil dort Frauen und queere Menschen die Möglichkeit haben, über ihre eigenen Körper zu bestimmen, zu verfügen“, erzählt sie in einem Interview auf YouTube mit „Puls-Reportage“. „Sie haben sehr große Kontrolle über das was sie dort machen.“